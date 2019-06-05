Чаплин назвал кощунством новый клип "Ленинграда"

Протоиерей уверен, что лидер группы попадёт в ад. А пока призвал верующих обратиться в суд.

Протоиерей Всеволод Чаплин назвал кощунством клип группы "Ленинград" на песню i_$uss и призвал верующих обратиться в суд.

— Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих, — сказал протоиерей в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Чаплин отметил, что досмотрел клип и увидел в нём некое послание "наркоманам и поклонникам Шнура".

Ранее Чаплин заявлял, что лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров попадёт в ад за использование матерных выражений на сцене, а также называл музыканта "псевдобесноватым".