Токсиколог рассказал, чем грозит Алибасову отравление

По мнению врача высшей категории, у продюсера могут развиться осложнения вплоть до летального исхода или инвалидности.

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, токсиколог Александр Ливанов рассказал Лайфу о возможных последствиях отравления Бари Алибасова. Накануне продюсер по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил сильнейшие ожоги пищевода и желудка.

— [Вещество] вызывает тяжёлые химические ожоги слизистых полости рта, глотки, пищевода, желудка. То есть вплоть до начальных отделов двенадцатиперстной кишки — зависит от дозы. Может ещё при этом развиваться ожог дыхательных путей, — рассказал эксперт.

По словам врача, в результате могут развиться осложнения в виде кровотечения, перфорации. Кроме того, любая ожоговая рана влечёт за собой инфекцию. Сейчас звезде требуется длительное лечение, ведь последствия могут быть очень серьёзными.

— Любая ожоговая рана является инфицированной раной по определению. То есть это инфекция плюс ко всему. <...> И если тяжёлое отравление, то вплоть даже до летального исхода, — заявил Ливанов.

— Последствия могут быть от незначительных — два-три дня лечения — до инвалидизации. И если тяжёлое отравление, то даже вплоть до летального исхода вполне возможно, — добавил Ливанов.

Как сообщалось ранее, Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, однако Алибасов в сознании и самостоятельно дышит.