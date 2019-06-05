Лайф публикует видео прокладки "Северного потока — 2"

Часть трубопровода "Северный поток — 2" продвинулась в сторону моря. В распоряжении Лайфа оказалось видео, которое было снято в Кингисеппском районе Ленинградской области с берегового участка российской части проекта.

Напомним, что проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по Балтийскому морю от РФ до Германии. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявлял, что все разговоры о предполагаемой зависимости Европейского союза от России из-за газопровода "Северный поток — 2" не соответствуют действительности.