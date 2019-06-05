Си Цзиньпин — об отношениях с Россией: Будет только лучше и лучше

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Си Цзиньпин — об отношениях с Россией: Будет только лучше и лучше

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения с Россией будут "только лучше и лучше". Он добавил, что сейчас они вышли на наиболее высокий за всю историю уровень.

Нет предела для совершенствования наших отношений. Будет только лучше и лучше. Я рассчитываю и уверен, что этот визит обязательно принесёт новые яркие успехи, сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь глава государства заявлял, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.

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