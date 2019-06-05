Бывший врио главы Астраханской области Морозов перейдёт на работу в спецслужбу

Врио главы Астраханской области Сергей Морозов покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами. Кроме того, как сообщает ТАСС, чиновник теперь будет работать в одной из спецслужб.

— Сергей Морозов будет работать в одной из российских спецслужб, — сообщил агентству высокопоставленный чиновник.

При этом пока не уточняется, в какой именно.

Сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Морозова. Врио главы региона назначен Игорь Бабушкин.