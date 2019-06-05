Директор турбазы, отказавшей в отдыхе детям с ВИЧ, нашёл ответственных

По его словам, работники лагеря самовольно отказали в отдыхе группе детей с ВИЧ.

Директор турбазы, ранее принёсший извинения за отказ в отдыхе детям с вирусом иммунодефицита человека, объяснил инцидент самовольностью сотрудников. Об этом рассказала Лайфу руководитель благотворительного фонда "Стэп" Ольга Кузьмичёва.

По её словам, директор лагеря Алексей Шарков заявил, что его сотрудники самовольно приняли решение не пускать детей с положительным ВИЧ-статусом на территорию турбазы. При этом на вопрос, почему он не вышел на связь лично, директор ответил, что у него якобы не было номера телефона Кузьмичёвой.

Руководитель "Стэп" отметила, что фонд получил то, чего хотел: Шарков принёс свои извинения и заверил, что в лагере будет проведено внутреннее расследование.

— Я думаю то, чего мы хотели, — публичных извинений. Мы их получили. Будем работать в направлении образования людей. План взаимодействия будет обсуждаться дальше с Роспотребнадзором, — добавила Кузьмичёва.

Ранее Лайф писал, что спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области со словами "мы всё знаем, но боимся" отказалась размещать у себя группу детей с положительным ВИЧ-статусом.

Уполномоченная при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала отказ руководства базы отдыха ВИЧ-положительным детям элементарной безграмотностью. А СК возбудил дело по статье "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".