Эксперты рассказали, как сбежавшая кассирша могла достать в банке 23 млн

Жительница Башкирии Луиза Хайруллина, укравшая из кассы Россельхозбанка 23 миллиона рублей, могла сама заказать крупную сумму для снятия с депозита. Об этом со ссылкой на работников банковской сферы сообщает "КП-Уфа".

По словам специалиста, близкого к банковскому делу, в кредитных учреждениях никогда не бывает столько наличности — крупные суммы нужно заказывать заранее.

— Заявку подаёт владелец депозитного счёта. Я вполне рассматриваю версию, что такую заявку могла подать сама кассирша, а служба безопасности почему-то не обратила внимания на заявленную сумму, — рассказал собеседник издания.

По его словам, украденные купюры, скорее всего, прошли инкассацию, что рано или поздно поможет вычислить местонахождение Хайруллиной и её родственников.

Другой специалист рассказал, что в отделении банка могли несколько дней не инкассировать средства из кассы. Также наличные мог заказать клиент Россельхозбанка, чтобы снять их со счёта, а кассир просто воспользовалась моментом и похитила их.

Как писал Лайф, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов. На женщину завели уголовное дело.

Незадолго до исчезновения семья Хайруллиной продала машину, которая упоминается в ориентировке МВД. Кроме того, стало известно, что дочери Луизы незадолго до ограбления проговорились о том, что семья хочет поехать "к тёплому морю". Как писал Лайф, Хайруллины могли уехать в Таджикистан.