Роскомнадзор заявил об удалении из соцсетей части фейков о взрывах в Дзержинске

В ведомстве отметили, что 34 ссылки были занесены в реестр запрещённой информации.

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России направил уведомление о немедленном удалении в социальных сетях 34 ссылок на сообщения, касающиеся взрывов на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, они признаны недостоверной информацией, которая создаёт угрозу общественной безопасности.

По его словам, эти ссылки были занесены в реестр запрещённой информации.

— С 15 ссылок запрещённая информация удалена администраторами площадок или самими пользователями. Взаимодействие продолжается, — рассказал он.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. По последним данным, в результате ЧП пострадало 116 человек. Погибших нет. Подробнее о том, как город живёт сейчас, смотрите в специальном репортаже Лайфа.

В марте этого года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей. Он вводит запрет только на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом истинной.