Роскомнадзор заявил об удалении из соцсетей части фейков о взрывах в Дзержинске

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России направил уведомление о немедленном удалении в социальных сетях 34 ссылок на сообщения, касающиеся взрывов на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, они признаны недостоверной информацией, которая создаёт угрозу общественной безопасности.
По его словам, эти ссылки были занесены в реестр запрещённой информации.
— С 15 ссылок запрещённая информация удалена администраторами площадок или самими пользователями. Взаимодействие продолжается, — рассказал он.
Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. По последним данным, в результате ЧП пострадало 116 человек. Погибших нет. Подробнее о том, как город живёт сейчас, смотрите в специальном репортаже Лайфа.
В марте этого года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей. Он вводит запрет только на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом истинной.
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