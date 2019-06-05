В МЧС назвали причины задержки дополнительных сил во время ЧП в Шереметьево

Дополнительные силы МЧС России не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" из-за того, что "была закрыта полоса". Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Барышев.

— Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолёта, были на месте. Они сработали, — заявил замминистра.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Сегодня, 5 июня, МАК сообщил, что реконструировал полёт сгоревшего "суперджета".