Пермские власти объяснили необходимость в закупке "золотых зонтов"

В региональном правительстве пояснили, что в дальнейшем стоимость закупки может быть снижена на аукционе.

Правительство Пермского края объяснило, почему разместило конкурсную заявку на поставку 14 зонтов-тростей на сумму 89 тысяч рублей.

Согласно информации портала госзакупок, средняя стоимость классического мужского аксессуара — 6360 рублей. При этом при расчёте цены заказчик ориентировался на такие известные европейские бренды, как Bugatti, Ferre Milano и Fulton.

В пермской администрации отметили, что закупают зонты впервые и стоимость контракта, утверждённая в закупке, не является окончательной, а значит, может быть снижена участниками в ходе аукциона.

— Они (зонты. — Прим. Лайфа) необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения, — цитирует РИА "Новости" сотрудников аппарата регионального правительства.

Ранее Лайф писал, что Правительство Пермского края собирается закупить на бюджетные деньги зонты от дождя и солнца на общую сумму в 89 тысяч рублей — по шесть тысяч за каждый.