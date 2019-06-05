Саакашвили устроил в соцсетях опрос о своей судьбе в партии Кличко

Он назвал экс-спортсмена очень достойным человеком и лучшим из всех мэров Киева.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили обратился к пользователям соцсетей с просьбой оперативно решить, стоит ли ему идти на выборы с партией мэра Киева Виталия Кличко "Удар".

— Нам нужно или идти с "Ударом" при условии полного реформирования, или принять решение не идти, рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать! — написал Саакашвили в посте в "Фейсбуке".

Саакашвили подчеркнул, что в "Удар" нужно идти в случае фундаментального изменения партии — исключения из её рядов соратников экс-президента Украины Петра Порошенко и "коррупционеров, которые должны сидеть в тюрьме".

В своём видеообращении экс-глава Одесской области отметил, что Виталий Кличко — очень достойный человек и лучший из всех мэров Киева.

Накануне Саакашвили заявил, что его партии "Движение новых сил" отказали в регистрации, и попросил "дружеские силы о поддержке". После этого Виталий Кличко предложил экс-лидеру Грузии пост председателя партии "Удар", лидером которой является.