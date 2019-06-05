Адвокат Аршавина заявила, что ему не запрещали выезд из России

Долг футболиста по алиментам не превышает шести тысяч рублей. Этого не достаточно, чтобы ограничить право выезда за рубеж, пояснила Савицкая.

Адвокат футболиста Андрея Аршавина опровергла слухи о том, что ему запретили выезжать за пределы России из-за долгов по алиментам.

По словам Виктории Савицкой, у футболиста есть задолженность по выплатам, но она не превышает шести тысяч рублей. А чтобы попасть в категорию невыездных, задолженность по алиментам должна превышать десять тысяч.

— По поводу запрета выезда — это инсинуации. Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчёте, и не более того, — сказала адвокат в интервью DailyStorm.ru.

Накануне адвокат супруги Аршавина Алисы Казьминой заявил, что бывшему игроку сборной России запретили покидать Россию. Также футболист якобы не хочет выплачивать назначенные судом алименты — более 300 тысяч в месяц.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь. А в январе этого года стало известно об их разводе.