Минтранс пообещал жёсткую реакцию на сбои при выдаче багажа в Шереметьево

Руководству воздушной гавани настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания.

Министерство транспорта России пообещало жёсткую реакцию на сбои при выдаче багажа в Шереметьево, если ситуация не стабилизируется в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтрансе добавили, что руководству воздушной гавани даны настоятельные рекомендации максимально быстро решить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и, если есть необходимость, увеличить число персонала на проблемных участках.

Напомним, о проблемах с выдачей в Шереметьево багажа пассажирам стало известно 1 июня. В аэропорту заявили, что задержки связаны с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Из-за задержек с выдачей багажа была начата прокурорская проверка. В Шереметьево пообещали устранить проблемы к концу июня.