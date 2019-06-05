В Москве прохожие спасли ребёнка, запертого на жаре в автомобиле

Информацию о происшествии передали правоохранительным органам. Что грозит беспечным родителям, пока не известно.

ЧП произошло в столичном районе Бирюлёво Восточное. Прохожие смогли вызволить маленького ребенка из автомобиля, который был припаркован на жаре.

По данным агентства "Москва", малыш провёл в запертой машине достаточно продолжительное время. Заметив, что за ним никто не приходит, неравнодушные горожане разбили в машине стекло, вытащили ребёнка и передали его медикам.

Информацию о происшествии передали правоохранительным органам. Что грозит беспечным родителям, пока не известно.

Отметим, что перегрев может нести в себе серьёзную опасность для организма человека. Причём дети подвержены в большей степени тепловому удару из-за недостаточно сформированного механизма терморегуляции.