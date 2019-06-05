В Швейцарии один человек погиб из-за обрыва кабеля канатной дороги

Инцидент произошёл утром 5 июня во время проведения технического обслуживания подъёмника.

В Швейцарии рабочий-ремонтник погиб, шесть его коллег пострадали при обрыве кабеля канатной дороги. Инцидент произошёл близ курорта Энгельберг в кантоне Обвальден, сообщает Radio Télévision Suisse.

По данным местных полицейских, обрыв кабеля случился во время проведения технического обслуживания подъёмника. Пострадавшие были доставлены в больницы на вертолётах.

Каждый год подъёмники на горе Титлис перевозят более 1,2 миллиона человек. Они пользуются спросом круглогодично: зимой, в основном, на них катаются лыжники, а в летний сезон — любители пеших прогулок, в том числе иностранцы.

Ранее Лайф рассказывал, как в горах Карачаево-Черкесии турист упал с канатной дороги и погиб.