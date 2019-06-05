Фигурант дела об убийстве спецназовца прячет лицо, игнорируя журналистов в суде

Первого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина — Нарека Степаняна — доставили в суд. При этом он отказывается отвечать на вопросы журналистов и прячет лицо под капюшоном.

Сегодня ему изберут меру пресечения. СКР ходатайствовал об аресте.

Как уточняет Life Shot, Степанян работает барменом в заведении, возле которого убили Белянкина. По предварительным данным, он вытолкнул двух парней на улицу, где их начали избивать толпой, после чего за молодых людей вступился бывший спецназовец.

Ожидается, что сегодня также изберут меру и предполагаемому убийце Белянкина. Следователи сообщили, что уже установили, кто именно нанёс смертельный удар.