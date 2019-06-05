Трамп арендовал четыре лимузина у похоронной фирмы

Стоимость проката машин — один миллион долларов. Но ещё не известно, будет ли глава Белого дома использовать автомобили.

Ирландский ритуальный сервис сдал в аренду четыре лимузина Mercedes E-Class для передвижения по стране президента США Дональда Трампа. Американский лидер должен прилететь в европейскую страну сегодня вечером, но воспользуется ли машинами — не ясно, пишет The Guardian.

Похоронная фирма получила от администрации Трампа четыре транша на сумму почти в 935 тысяч долларов. При этом Госдеп США не прокомментировал эту информацию.

Ожидается, что президент США встретится с ирландским премьером Лео Варадкаром, затем полетит на вертолёте к своему гольф-курорту. Накануне он был в Великобритании, где встретился с королевой Елизаветой II и главой правительства Терезой Мэй.