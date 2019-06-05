На ВДНХ в Москве нашли трёх малышей без взрослых

Трёх малолетних детей обнаружили на ВДНХ в Москве без присмотра взрослых. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поиском родителей или иных сопровождающих занимаются сотрудники охраны. Детальная информация уточняется.
Тема брошенных детей стала объектом СМИ, так как за последний месяц зафиксировали уже три случая, когда матери оставляли своих детей без присмотра. Последний произошёл 26 мая: мать-кукушка оставила годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках. После этого не выходила на связь, заявив, что работает.
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