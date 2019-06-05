Суд заочно арестовал украинку за нападение на Посольство РФ в Киеве

На кадрах с места событий видно, как гражданка Украины бросает бутылку, вероятно, содержащую горючую смесь, в здание диппредставительства России.

Российский суд заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, причастную к нападениям на Посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По её словам, суд удовлетворил ходатайство об аресте фигурантки дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2, статьи 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Напомним, что с 5 по 10 марта 2016 года группа агрессивно настроенных лиц неоднократно нападала на Посольство РФ в Киеве. Следователями было установлено, что к этой череде преступлений была причастна украинка Ирма Крат. На записи, опубликованной Следственным комитетом, видно, как женщина принимает участие в нападении, ругается с охраной и бросает в здание бутылку, вероятно, содержащую горючую смесь.

На сегодняшний день она объявлена в международный розыск.