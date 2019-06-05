Бармена кафе, возле которого убили спецназовца, обвинили в хулиганстве

Бармену кафе, возле которого убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина, предъявили обвинение в хулиганстве. Сейчас Нареку Степаняну избирают меру пресечения.
О вменяемой статье сообщил судья, когда называл личность фигуранта дела.
Как сообщал Лайф, в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. После убийства СК задержал четверых, однако после допроса отпустил одного человека.
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