Учёные рассказали, сколько пластика люди съедают ежегодно

Канадские экологи выяснили, что ежегодно люди вдыхают, выпивают или проглатывают свыше 75 тысяч микрочастиц пластика. О результатах своего исследования они рассказали в журнале Environmental Science and Technology.

По словам экспертов, жители США и других развитых стран каждый год выпивают от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика. Точные цифры зависят от возраста и пола людей. В случае, если учитывается также вдыхание пластика, то цифры увеличиваются в пределах от 74 тысяч микрочастиц до 121 тысячи.

Кроме того, люди, которые пьют только бутилированную воду, потребляют дополнительные девять тысяч микрочастиц пластика каждый год, а те, кто пьёт лишь водопроводную воду, — четыре тысячи микрочастиц.

При этом учёные пока не знают, к каким последствиям приводит попадание пластиковых микрочастиц в организм человека.

Ранее американские эксперты доказали опасность кипячёной воды для людей из-за выделяемых при нагревании токсинов.