Мэй перепутала дату высадки в Нормандии

Премьер написала в социальной сети, что сегодня исполняется 75 лет со дня операции.

Британский премьер-министр Тереза Мэй написала на своей странице в "Твиттере" неверную дату высадки войск союзников в Нормандии в 1944 году. Об этом сообщил портал The Independent.

Премьер указала, что 5 июня исполняется 75 лет со дня операции, которая "стала началом конца Второй мировой войны". Однако высадка в Нормандии началась не 5, а 6 июня.

— Сегодня исполняется 75 лет со "дня Д" (высадка в Нормандии. — Прим. ред.). Это стало началом конца Второй мировой войны, — приводит портал текст удалённого твита.

После того как ошибка была обнаружена, сообщение со страницы премьера сразу удалили.

Отметим, что сегодня Тереза Мэй, а также главы США, ФРГ, Франции и других стран были в Портсмуте на мероприятиях в честь 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.