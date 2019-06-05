Путина просят посмертно наградить убитого спецназовца ГРУ Белянкина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность посмертно наградить бывшего спецназовца Никиту Белянкина, убитого в подмосковном Красногорске. Об этом эсер написал в своем "Фейсбуке".

— Никита Белянкин служил России вдали от Родины, честно исполнял свой долг. И погиб он, как в бою, защищая жизнь других людей. Его гибель — трагедия, а его поступок — образец смелости и отваги, готовности прийти на помощь людям, рискуя собой, — пишет Миронов.

Он добавил, что поступок Белянкина — настоящий подвиг. В связи с этим Миронов просит присвоить бывшему военнослужащему ГРУ госнаграду (посмертно).

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. В СК установили, кто нанес смертельный удар.