Дану Борисову предостерегли от вождения и горячих ванн

Теледива снялась в одном фильме с известным экстрасенсом и, скорее всего, не упустила возможности узнать своё будущее.

Известная телеведущая Дана Борисова несколько дней назад летала в Карачаевск к экстрасенсу Нелли Биджиевой. Её поклонники предположили, что к ясновидящей она обращалась для того, чтобы наладить свою жизнь или избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, но эта информация не подтвердилась, передаёт портал "Дни.ру".

На своей странице в "Инстаграме" звезда пояснила, что в КЧР она приезжала на съёмки фильма. Борисова играет девушку, которая не может разобраться со своими проблемами и решает обратиться к потусторонним силам. При этом с Биджиевой телеведущая общалась по работе.

Однако уже позднее, отвечая на вопросы поклонников в сториз, она призналась, что экстрасенс не рекомендовала ей садиться за руль и лежать в горячей ванне. Каких-либо других подробностей разговора она не привела.

Ранее Борисова призналась, что после излечения от пагубной привычки она оказалась подвержена "сексоголизму".