Калужских врачей наказали за неразборчивый почерк

Кроме того, в некоторых случаях пациенты ждали своей очереди по несколько часов.

В Кирове Калужской области медицинские сотрудники были наказаны за неразборчивый почерк. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

В результате проверки в Центральной межрайонной больнице № 1 специалисты выявили нарушения, в частности рукописные тексты некоторых врачей были нечитаемыми. Кроме этого, отдельные сотрудники не указывали в медицинских картах жалобы пациентов и результаты осмотров.

Неполные сведения о диагнозах, отсутствие рекомендаций по лечению и имени врача, ведущего приём, были также выявлены в ходе проверки. При этом, согласно информации, полученной сотрудниками прокуратуры, некоторые пациенты ожидали своей очереди к специалистам по несколько часов.

Ввиду вышеперечисленных нарушений три врача были привлечены к дисциплинарной ответственности. Главному врачу было вынесено представление, по его результатам руководство больницы должно будет принять меры по устранению нарушений.