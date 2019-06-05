Жителей Ростова-на-Дону напугали скульптуры "киберкроликов на ходулях"— видео

По словам автора выставленной в специальном коробе инсталляции, у неё есть работы и пострашнее.

Необычные скульптуры напугали жителей Ростова-на-Дону. Как выяснил Лайф, шумиха поднялась вокруг фрагментов инсталляции Маши Богораз, выставленных в витрине остановочного комплекса в центре города.

Сама скульптор рассказала, что пыталась сделать зайцев на железных ногах "живыми".

— Поэтому многие думают, что это тушки или чучела, немножко таксидермии. Но там такого нет, просто я добиваюсь своей скульптурой живости, чтобы она была как живая. То есть это смесь железяк, железных наконечников, поэтому они более драматичны, — заявила Богораз Лайфу.

Скульптор считает, что её скульптуры — "киберкролики из будущего, в которых соединяется плоть живая и какие-то новые технологии".

— Ничего страшного тут нет, дети не пугаются. Мои работы стоят в кружке, где дети занимаются живописью. Дети очень позитивно относятся к этим скульптурам, у них нет каких-то своих страхов, — сказала Богораз, отметив, что у неё есть работы и пострашнее.

По словам скульптора, ей было смешно из-за того, что жителей города взволновали кролики, выставленные на обозрение в специальном коробе.