Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала высказывание в её адрес со стороны президента страны Владимира Зеленского. Тот, напомним, поблагодарил Бога за то, что у него "другой врач".
Супрун посчитала этот комментарий оскорбительным. Она призвала Зеленского не делать поспешных выводов как минимум до момента их личного знакомства.
— Надеюсь, он не будет делать выводы до того, как со мной поговорит, посмотрит на нашу работу, и не будет называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете, — заявила чиновница одному украинскому изданию.
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
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