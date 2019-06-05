Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

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Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

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Фото © Пресс-служба Кабмина Украины

По мнению госпожи Супрун, президент поспешил с выводами в её адрес, ведь они даже не знакомы.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала высказывание в её адрес со стороны президента страны Владимира Зеленского. Тот, напомним, поблагодарил Бога за то, что у него "другой врач".

Супрун посчитала этот комментарий оскорбительным. Она призвала Зеленского не делать поспешных выводов как минимум до момента их личного знакомства.

Надеюсь, он не будет делать выводы до того, как со мной поговорит, посмотрит на нашу работу, и не будет называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете, — заявила чиновница одному украинскому изданию.

Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.

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