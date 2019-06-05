Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

По мнению госпожи Супрун, президент поспешил с выводами в её адрес, ведь они даже не знакомы.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала высказывание в её адрес со стороны президента страны Владимира Зеленского. Тот, напомним, поблагодарил Бога за то, что у него "другой врач".

Супрун посчитала этот комментарий оскорбительным. Она призвала Зеленского не делать поспешных выводов как минимум до момента их личного знакомства.

— Надеюсь, он не будет делать выводы до того, как со мной поговорит, посмотрит на нашу работу, и не будет называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете, — заявила чиновница одному украинскому изданию.

Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.