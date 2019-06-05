Назван самый безопасный СИЗО Москвы, куда "не доберутся руки мстителей"

В следственном изоляторе в районе Лефортово в последнее время не было ни суицидов, ни "странных смертей".

Следственный изолятор № 2 "Лефортово", расположенный в одноимённом районе, является самым безопасным СИЗО в столице, "куда не дотянутся руки каких-либо мстителей". Об этом в эфире радио "Говорит Москва" рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева.

По её словам, некоторые из заключённых заверяли, что если бы не попали в СИЗО "Лефортово", то с высокой долей вероятности погибли бы на воле.

— На сегодня это самое безопасное место, куда не дотянутся руки каких-либо мстителей. В принципе, так и есть: у нас в Лефортово за последнее время не было ни суицидов, ни странных смертей, хотя в других изоляторах Москвы это есть, — пояснила Меркачева.

На сегодняшний день в этом СИЗО содержатся миллиардеры братья Магомедовы, бывший сенатор Рауф Арашуков, бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в шпионаже гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уиллан.