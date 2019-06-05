Россия и Китай создадут научно-технический инновационный фонд

Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация создадут научно-технический инновационный фонд с объёмом в $1 млрд. Об этом сообщил РФПИ.
Представители Минэкономразвития РФ и Миннауки и техники Китая уже подписали необходимые бумаги. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Научно-технический инновационный фонд поможет расширить спектр направлений для взаимодействия России и Китая, поспособствует развитию заграничных инновационных проектов, которые реализуют российские и китайские предприятия.
Также фонд поддержит проекты для развития технологий в ключевых отраслях экономики обеих стран. Кроме того, позволит улучшить технологический обмен между Поднебесной и РФ.
Напомним, сегодня в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств обсудили актуальные мировые проблемы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени