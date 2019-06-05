Путин отметил большое число туристов из Китая на Красной площади

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Путин отметил большое число туристов из Китая на Красной площади

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Фото © Shutterstock

Россия и Китай активно развивают взаимный туризм, и сегодня на Красной площади в Москве можно увидеть большое количество туристов из КНР. Об этом в ходе совместного заявления по итогам переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином сообщил президент России Владимир Путин.

Можно выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать, — сказал Путин.

По словам главы государства, Китай в прошлом году посетили 2,2 миллиона россиян, а в России побывали свыше 1,7 миллиона граждан КНР.

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