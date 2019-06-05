Зеленский предрёк смерть "российскому имперскому проекту"

В соцсетях шутят, что Порошенко оставил Зеленскому "в наследство" своего спичрайтера.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта". Высокопарное заявление прозвучало на встрече политика с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

— Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве, — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

К слову, пользователи "Твиттера" сразу заметили сходство риторики политика со словами его предшественника на высшем государственном посту. В соцсетях шутят, что у Порошенко и Зеленского один и тот же спичрайтер, а также называют нового гаранта "Порохом 2.0".

Отметим, что на встрече с Юнкером Зеленский обсудил усиление антироссийских санкций. Ранее он обвинил нашу страну в обострении конфликта в Донбассе, но вместе с тем заявил о своей готовности сесть за стол переговоров с Москвой.