В Германии 11 человек пострадали при крушении воздушного шара

Один из пострадавших, 52-летний мужчина, в настоящее время находится в критическом состоянии.

В Германии в результате падения воздушного шара пострадало 11 человек. Все они были экстренно доставлены в местное отделение клинической больницы. Об этом сообщает немецкая газета FAZ.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 4 июня, в городе Марсберге, расположенном в горном регионе Зауэрланд на западе страны. В результате происшествия пострадало 11 туристов из северного Гессена, шесть из них получили серьёзные травмы. Так, на данный момент медики борются за жизнь 52-летнего мужчины, который в 2011 году уже попадал в крупную аварию и пережил операцию.

Состояние ещё одной пациентки — 51-летней женщины — стабилизировалось. Сейчас её жизни ничего не угрожает, отметили в региональной полиции.

По словам представителя полиции, перед тем как приземлиться в 21:00 по местному времени (20:00 мск) воздушный шар был на высоте около метра над землёй. В это время корзина по неустановленным причинам несколько раз перевернулась и загорелась от горелки, в результате чего начался пожар.

Эксперты Федерального бюро расследований авиационных происшествий Германии (BFU) уже осмотрели место крушения воздушного шара. Полиция сообщила, что летательное устройство было доставлено в штаб-квартиру BFU для дальнейшего расследования.

Ранее Лайф писал о другом инциденте с воздушными шарами. В Крыму в мае текущего года ребёнка на летательном аппарате едва не унесло ветром в открытое море.