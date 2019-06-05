Alibaba, МегаФон и Mail.ru анонсировали совместный проект — AliExpress Россия

Alibaba Group, "МегаФон", Mail.ru Group и РФПИ объявляют о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ.

Alibaba Group, "МегаФон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получили одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на создание крупнейшего совместного предприятия в области электронной коммерции в России и СНГ. Называться совместное предприятие будет "AliExpress Россия". Он будет основан на существующем в России бизнесе AliExpress и платформах Mail.Ru Group. Впоследствии совместное предприятие интегрирует в себя другие ключевые платформы электронной торговли в России.

Важно, что владеть контрольным пакетом акций предприятия, созданным тандемом отечественных и китайских компаний, будет российская сторона. Совет директоров "AliExpress Россия" будет состоять из представителей РФПИ, Alibaba Group, "МегаФона" и Mail.ru Group. Менеджмент предприятия возглавят два генеральных содиректора: один — от Alibaba Group, другой — от Mail.ru Group.

"AliExpress Россия" призвана создать беспрецедентно выгодные условия для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, а также ускорить развитие растущей цифровой экономики нашей страны путём объединения ресурсов и опыта всех акционеров. В рамках партнёрства "AliExpress Россия" и Mail.ru Group заключают соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы. "AliExpress Россия" будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговых программ.