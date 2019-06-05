Цена нефти Brent упала ниже психологической отметки $60 за баррель

В последний раз на рынке такая стоимость фиксировалась пять с лишним месяцев назад.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов. В последний раз цены находились на этом уровне 29 января текущего года, то есть без малого полгода назад.

Напомним, котировки начали стремиться вниз после того, как были опубликованы данные о нефтяных запасах США. А уже 3 июня стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61.

К слову, пока цены на нефть обновляют минимумы, бензин на российских АЗС стал обновлять максимумы по темпам роста. На заправках в ряде городов топливо подорожало больше чем на рубль, и с июня ценники переписывают всё чаще и чаще. Лайф выяснил, с чем это связано и грозит ли нам топливный коллапс.