Посол Великобритании объявил о завершении работы в Москве

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что в этом году завершит свою работу в Москве.

Он отметил, что сейчас отношения между правительствами России и Великобритании непростые, при этом подчеркнул, что связь между двумя народами бесценна.

— Во-первых, отношения между нашими правительствами сейчас непростые; это нужно учитывать. Иногда необходимо провести красную линию, которую нельзя пересекать. Во-вторых, отношения между народами Великобритании и России сейчас более глубокие, разносторонние и продуктивные, чем когда-либо. И эта связь между людьми бесценна, — заявил Бристоу.

Напомним, в мае стало известно, что новым послом Великобритании в РФ станет Дебора Броннерт. Она приступит к обязанностям с января 2020 года, а Лори Бристоу будет переведён на другой дипломатический пост.