Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

Киев до начала переговоров должен исполнить достигнутые в "нормандском формате" договорённости, подчеркнул глава ведомства.

Говорить о проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, Россия пока не знает, какую политику будет вести новое украинское руководство в направлении минских договорённостей и нашей страны.

— Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией, — рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что до проведения переговоров лидеров двух стран необходимо исполнение Киевом договорённостей, достигнутых в "нормандском формате".

Напомним, что ранее Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией, хотя ещё раньше украинский лидер хотел поднять вопрос о переговорах с Москвой на референдуме.