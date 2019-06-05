В Нижегородской области ямы на дороге засыпали осколками памятника героям ВОВ

Глава СКР поручил организовать проверку по факту случившегося и поставил её ход и результаты на контроль.

В Нижегородской области ямы на грунтовой дороге к кладбищу засыпали осколками. Об этом местные жители рассказали в программе "Кстати", которую показывают на телеканале "Че".

— Идите, посмотрите, мы на кладбище ходим в обмороке, вандализм, а как ещё назовёшь, — рассказала Валентина Железова.

Местные власти пытаются оправдаться за своё решение. По словам главы сельской администрации Дениса Барыбина, старый памятник был списан. Он отметил, что дорога на кладбище была выложена не памятником, а его основанием.

— Основание у него было кирпичное. Уже все стелы с именами пришли в негодность, то есть нечитаемо было, — заявил Барыбин.

Местные жители написали жалобу на действия администрации. В результате глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству областного следственного управления организовать проверку по факту произошедшего.

— Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению одного из символов нашей исторической памяти, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что глава СК РФ поставил ход и результаты проверки на контроль.

Ранее Лайф рассказывал, как в Воронеже дорожные ямы заделали зубными протезами, а в Саратове — котиками.