Губернатор Пермского края отменил закупку "золотых зонтов"

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Губернатор Пермского края отменил закупку "золотых зонтов"

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Фото © Flickr / Ian D. Keating

Губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился отменить закупку аппаратом краевого правительства 14 зонтов общей стоимостью более 89 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Как отмечается, будет проведена проверка обоснования цены зонтов.

Ранее Лайф сообщал, что пермские чиновники решили закупить 14 зонтов, стоимость каждого из которых более шести тысяч рублей. В администрации заявили, что зонты нужны при проведении выездных мероприятий, подчеркнув, что стоимость контракта не является окончательной и может быть снижена.

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