Губернатор Пермского края отменил закупку "золотых зонтов"

Губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился отменить закупку аппаратом краевого правительства 14 зонтов общей стоимостью более 89 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщает "Коммерсант-Прикамье".
Как отмечается, будет проведена проверка обоснования цены зонтов.
Ранее Лайф сообщал, что пермские чиновники решили закупить 14 зонтов, стоимость каждого из которых более шести тысяч рублей. В администрации заявили, что зонты нужны при проведении выездных мероприятий, подчеркнув, что стоимость контракта не является окончательной и может быть снижена.
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