Путин сделал селфи со школьниками в Московском зоопарке

Многие ребята встретились с президентом впервые и не скрывали восторга от общения с российским лидером.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Московского зоопарка пообщались с победителями олимпиад по китайскому языку, молодёжных Дельфийских игр и детьми сотрудников Посольства Китая в Москве.

Некоторые школьники сделали селфи с лидерами двух стран, а Оля, которая изучает китайский язык, смогла обнять президента России.

— Было очень круто, я видела президента первый раз в жизни, вживую увидела, а не просто по телевизору, — рассказала Лайфу 12-летняя Оля.

По словам Оли, китайский язык она изучает в гимназии 1517 в Москве.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк, где им показали переданных в аренду российской стороне на 15 лет панд Жуи и Диндин.