Скворцова назвала вывод Счётной палаты о зарплатах медиков ошибкой

Министр здравоохранения объяснила, что выполнение указа допускает пятипроцентное отклонение.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что Счётная палата ошиблась в выводах относительно средней заработной платы среднего и младшего медперсонала. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил повысить средние зарплаты младшего и среднего медперсонала. При этом, по данным СП, 50 из 85 регионов указ не выполнили.

По словам Скворцовой, при составлении отчёта Счётной палаты была допущена ошибка и о срыве указа говорить вообще не приходится.

— Речь идет о чём: выполнением указа считается выполнение с пятипроцентным отклонением, 95 и больше процентов... С учётом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили, по среднему персоналу все 85 выполнили и по младшему медицинскому персоналу четыре региона имеют отклонения от 5 до 10%, — сказала Скворцова.

Также министр объяснила, что этот показатель — средний, он не является фиксированным у каждого, например у опытных хирургов и у только окончивших вуз специалистов.