Джулия Робертс рассказала об оригинальной, мрачной концовке "Красотки"

Вместо романтической комедии должны были снять тяжёлую кинокартину с очень драматичным финалом.

Американская актриса Джулия Робертс, сыгравшая проститутку Вивиан в культовом романтическом фильме "Красотка", призналась в интервью изданию Variety, что на самом деле финал кинокартины должен был быть мрачным.

До того как "Красотка" стала классикой, трамплином Джулии Робертс к славе, это была картина под названием "3000", сценаристом которой выступил Дж. Ф. Лоутон. В то время на главную роль прослушивалась малоизвестная Патрисия Аркетт, впоследствии прославившаяся ролями в фильмах "Эд Вуд", "Шоссе в никуда" и "Отрочество".

По сравнению с беззаботным ромкомом, "3000" должен был стать действительно мрачной картиной с очень тяжёлым финалом, рассказала Аркетт. В концовке места хэппи-энду для героини Вивиан не было.

— Он (главный герой. — Прим. Лайфа) должен был выкинуть её из машины, швырнуть на неё деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке, — подтвердила Джулия Робертс.

Однако кинокомпания, занимающаяся съёмками этого фильма, разорилась, а сценарий отправился в Walt Disney Company, где и сделали из жестокой истории "сказку", так полюбившуюся зрителям всего мира.

При этом Робертс подчеркнула, что не смогла бы сняться в ленте по оригинальному сценарию.

— Я не смогла бы сделать это тогда и не смогла бы сейчас. Слава богу, эта задумка провалилась, — заключила актриса.

Ранее Лайф писал, что в топ-10 лучших эротических сцен в кино по версии журнала People попали сцены из "Красотки".