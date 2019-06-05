Джулия Робертс рассказала об оригинальной, мрачной концовке "Красотки"

Американская актриса Джулия Робертс, сыгравшая проститутку Вивиан в культовом романтическом фильме "Красотка", призналась в интервью изданию Variety, что на самом деле финал кинокартины должен был быть мрачным.
До того как "Красотка" стала классикой, трамплином Джулии Робертс к славе, это была картина под названием "3000", сценаристом которой выступил Дж. Ф. Лоутон. В то время на главную роль прослушивалась малоизвестная Патрисия Аркетт, впоследствии прославившаяся ролями в фильмах "Эд Вуд", "Шоссе в никуда" и "Отрочество".
По сравнению с беззаботным ромкомом, "3000" должен был стать действительно мрачной картиной с очень тяжёлым финалом, рассказала Аркетт. В концовке места хэппи-энду для героини Вивиан не было.
— Он (главный герой. — Прим. Лайфа) должен был выкинуть её из машины, швырнуть на неё деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке, — подтвердила Джулия Робертс.
Однако кинокомпания, занимающаяся съёмками этого фильма, разорилась, а сценарий отправился в Walt Disney Company, где и сделали из жестокой истории "сказку", так полюбившуюся зрителям всего мира.
При этом Робертс подчеркнула, что не смогла бы сняться в ленте по оригинальному сценарию.
— Я не смогла бы сделать это тогда и не смогла бы сейчас. Слава богу, эта задумка провалилась, — заключила актриса.
Ранее Лайф писал, что в топ-10 лучших эротических сцен в кино по версии журнала People попали сцены из "Красотки".
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