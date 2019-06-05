Путин прокатил Си Цзиньпина по Москве на лимузине Aurus

Массовое производство автомобилей из проекта "Кортеж" планируют начать в 2021 году.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли на церемонию передачи панд Жуи и Диндин в Московский зоопарк на лимузине Aurus из проекта "Кортеж".

Aurus — это первый российский бренд премиальных автомобилей. Его создали "с нуля" специалисты НАМИ. Массовое производство автомобилей, как ожидается, начнётся в 2021 году на заводе в Татарстане. Пока машины производят поштучно в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин назвал свой Aurus хорошим и очень удобным автомобилем.