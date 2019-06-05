Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.

— Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", — написал Цеголко в "Фейсбуке", приложив к посту видео с выступлением Порошенко.

При этом Цеголко отметил, что ему приятно видеть, что новый президент прислушивается к своему предшественнику, однако посоветовал ему нанять не только корректора, но и спичрайтера.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта".