Украинский журналист нагрубил плачущей вдове шахтёра

Инцидент произошёл во время съёмок сюжета о покупке телеканалом, на котором работает журналист, квартиры для семьи погибшего горняка.

Журналист украинского телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский грубо обошёлся с женой погибшего шахтёра. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

Как сообщает информационный портал InfoResist, инцидент произошёл в среду, 5 июня, во время съёмок сюжета о покупке телеканалом квартиры для семьи погибшего горняка Михаила Павлика. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

Во время интервью журналист попросил своего ассистента принести бокал воды, на что рыдающая женщина, принявшая этот жест за проявление доброты и заботы, сказала, что не хочет пить. Однако мужчина резко отреагировал на это заявление и ответил, что вода предназначена для него.

— Я хочу! Причём тут вы? — сказал вдове журналист.

После чего ассистент протянул мужчине чашку с водой, Ганапольский надпил из неё и продолжил общение с женой шахтёра.

Ранее Лайф писал, что на шахте "Лесная" в селе Селец во Львовской области произошёл обвал породы. Жертвами обрушения стали двое рабочих. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал совместно с телеканалом "Прямой" приобрести квартиру для родственников одного из них.