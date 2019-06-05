Суд арестовал третьего обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца обвиняемого в хулиганстве Сурена Маркосяна, который проходит по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Сам Маркосян, проживающий в Одинцове, вину не признаёт.

По словам его адвоката, супруга 41-летнего мужчины на днях родит двойню — прибавления в семье ждали 11 лет. Юрист утверждает, что обвиняемый не скрывался от следствия и ходил на работу.

Ранее суд арестовал на два месяца предполагаемого убийцу Белянкина, безработного гражданина России Сергея Ходжаняна. Также на два месяца был арестован обвиняемый в хулиганстве гражданин Армении Нарек Степанян.

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. После убийства СК задержал четырёх человек, однако после допроса отпустил одного из них.