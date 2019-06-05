На Украине уволили застреливших пятилетнего ребёнка полицейских

На Украине уволили со службы полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, обвиняемых в убийстве пятилетнего мальчика. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

— Это, собственно, самое тяжёлое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования, — заявил Тракало.

Как отмечается, за убийство ребёнка теперь уже бывшим сотрудникам полиции грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что 31 мая в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных полицейских выстрелили в голову пятилетнему мальчику. Спустя несколько дней ребёнок скончался в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает всё, чтобы виновные в гибели несовершеннолетнего были наказаны по справедливости. Из-за произошедшего глава полиции Киевской области подал рапорт об отставке, а украинские депутаты начали собирать подписи за увольнение с должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова.