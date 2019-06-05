Российский сухогруз из-за шторма пересёк госграницу Украины

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Российский сухогруз из-за шторма пересёк госграницу Украины

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Фото © Facebook / ВМС ЗС України

Российский сухогруз Melita вошёл в территориальные воды Незалежной из-за шторма. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Как уточняется, членов экипажа допросили в соответствии с протоколом, после этого судно, следовавшее из Астрахани, продолжило путь в Констанцу.

Учитывая обстоятельства, в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа, — отметили в заявлении пресс-службы.

В сообщении также попытались припомнить инцидент в Керченском проливе и сравнить действия двух стран в якобы похожих ситуациях.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Российские пограничники остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Сегодня Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.

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