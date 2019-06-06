Си Цзиньпин призвал РФ и Китай беречь отношения "как зеницу ока"

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного мероприятия в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами заявил, что России и Китаю следует беречь отношения "как зеницу ока".

— Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимоподдержке… Нам следует бережно сохранять установленное между нами драгоценное взаимодействие как зеницу ока, — цитирует политика РИА "Новости".

По его словам, отношения между государствами стабильно развиваются во множестве сфер, в том числе и в гуманитарной.

Ранее Си Цзиньпин заявил о том, что отношения между Москвой и Пекином будут "только лучше и лучше".