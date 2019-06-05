Путин уверен в пользе сотрудничества РФ и Китая для мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен в пользе сотрудничества Москвы и Пекина для мира и доволен уровнем развития экономического сотрудничества между государствами. Об этом он заявил в ходе торжественного вечера в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

— Сейчас мы стремимся тесно взаимодействовать на мировой арене в интересах стабильности, глобальной и региональной безопасности. Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем, — цитирует российского лидера РИА "Новости".

В этой связи он также отметил общие усилия, направленные на противодействие новым вызовам и угрозам, на формирование нового справедливого миропорядка, основанного на многополярности и соблюдении международного права и устава ООН.

Как писал Лайф, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе мероприятия призвал государства беречь свои отношения "как зеницу ока".