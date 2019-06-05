Путин и Си Цзиньпин побывали на выставке, посвящённой 70-летию сотрудничества

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин побывали на фотовыставке "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества", которая представлена в Большом театре.

На выставке можно увидеть снимки, которые отражают ведущие мировые события последних 70 лет. В частности, митинг на площади Тяньаньмэнь, на котором Мао Цзэдун провозгласил образование КНР. Также можно увидеть фотографии нынешних лидеров двух стран с двусторонних встреч и международных форумов.

Напомним, сегодня китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом.